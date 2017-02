Economische groei op hoogste peil sinds 2007

ANP Economische groei op hoogste peil sinds 2007

DEN HAAG - De Nederlandse economie is vorig jaar met 2,1 procent gegroeid. Dat is het hoogste niveau sinds 2007, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

Door ANP - 14-2-2017, 9:35 (Update 14-2-2017, 9:45)

In het vierde kwartaal van vorig jaar was de economie 0,5 procent groter dan in de voorgaande periode. Het bruto binnenlands product (bbp) neemt daardoor nu al elf kwartalen op rij toe. In het laatste kwartaal van 2016 was dat voor een belangrijk deel te danken aan de consumptie. Mede dankzij een verder aantrekkende werkgelegenheid en woningmarkt maakte die de sterkste groei in negen jaar door.

Vooral de bestedingen aan kleding, auto's en elektrische apparaten zaten in de lift. Maar ook het koude weer in november en december droeg een steentje bij. Daardoor werd aanzienlijk meer gas verbruikt. Verder gingen consumenten vaker buiten de deur eten of een avondje uit.

De investeringen daarentegen gingen in het vierde kwartaal voor het eerst in drie jaar tijd omlaag. Bedrijven staken met name minder geld in vliegtuigen en personenauto's. Dat laatste heeft mogelijk te maken met gewijzigde bijtellingsregels, aldus het CBS.