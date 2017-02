Randstad ziet aanhoudende omzetgroei

AMSTERDAM - Randstad heeft zijn omzet vorig kwartaal stevig zien groeien en verwacht dat die ontwikkeling in de eerste maanden van 2017 aanhoudt. Vooral in Europa gaan de zaken aanzienlijk beter dan voorheen, meldde het uitzendconcern dinsdag.

Randstad boekte in het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet van 5,5 miljard euro. Dat was 11 procent meer dan een jaar eerder, waarbij de vergelijkbare groei per werkdag uitkwam op 7 procent. In januari zag de uitzender op die basis een verdere toename van 5 à 6 procent, terwijl de ontwikkelingen in februari niet lijken af te wijken van die in de voorgaande maanden.

Het concern wees op de vaart die de Europese markt de afgelopen maanden heeft gekregen, waarbij vooral in Frankrijk en Duitsland sterke vooruitgang werd geboekt. De omzet per werkdag nam daar met 10 procent toe, terwijl in Nederland een plusje van 2 procent werd gemeten. In de VS bleven de opbrengsten stabiel, in Spanje en Italië werd een dubbelcijferige groei geboekt.

Kieskeurig

De afgelopen drie jaar leidde het voorzichtige economische herstel nog niet tot de duidelijke groeiversnelling die normaal gesproken optreedt in de uitzendsector. De laatste maanden zit de markt echter duidelijk in de lift. ,,De groei in Europa versnelt'', zei financieel directeur Robert Jan van de Kraats in een toelichting. ,,Het is nog afwachten of het een fundamentele versnelling is, maar januari en februari wijzen erop dat de lijn van vorig kwartaal wordt doorgetrokken.''

In Nederland blijft de groei van het concern wel achter bij het gemiddelde in de markt. Dat komt volgens Van de Kraats omdat Randstad kieskeurig blijft ten opzichte van het rendement dat een opdracht oplevert. Veel opdrachten worden tegen prijzen verstrekt die Randstad te laag vindt. Op termijn zal de focus op rendement echter zijn vruchten afwerpen, stelde de financieel directeur.

Dividendbeleid

Randstad deed vorig jaar een paar flinke overnames, zoals die van het Amerikaanse Monster en het Italiaanse Obiettivo Lavoro. Komende tijd hoeft op dat vlak niet veel te worden verwacht, aldus Van de Kraats. De blik wordt nu gericht op het integreren van de nieuwe onderdelen.

Dat schept ruimte voor een ruimer dividendbeleid, waardoor de beloning over 2016 uitkomt op het recordniveau van 1,89 euro per aandeel. Het dividend wordt volledig in contanten uitbetaald, zoals vanaf nu altijd zal gebeuren als de schuld van het concern de omvang van het bedrijfsresultaat niet overtreft.

Kosten voor de integratie van onlangs overgenomen bedrijven en andere eenmalige posten drukten de winst. De nettowinst kwam vorig kwartaal met 152,6 miljoen euro 13 procent lager uit dan in de laatste drie maanden van 2015. In het hele jaar steeg de winst echter met 13 procent, naar 588 miljoen euro. De omzet was met bijna 21 miljard euro 8 procent hoger dan in 2015.