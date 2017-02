Toshiba onderuit op beurs Tokio

ANP Toshiba onderuit op beurs Tokio

TOKIO - Het in financiële problemen verkerende Japanse technologieconcern Toshiba ging dinsdag hard onderuit op de aandelenbeurs in Tokio. Toshiba stelde de geplande publicatie van kwartaalcijfers uit en dat wakkerde zorgen over het bedrijf verder aan.

Door ANP - 14-2-2017, 7:35 (Update 14-2-2017, 7:35)

Het aandeel Toshiba dook 7,7 procent omlaag. Het concern gaf ook geen nieuwe datum voor de cijferpublicatie. Toshiba kampt met miljardenafschrijvingen bij zijn nucleaire tak en zoekt naar manieren om zijn financiën te versterken. Door alle onrust rond de onderneming is de beurswaarde de afgelopen tijd zeer sterk gedaald.

De Nikkei-index in Tokio sloot met een min van 1,1 procent op 19.238,98 punten. Fotocamera- en displaymaker Nikon had ook een buitengewoon moeilijke dag met een koersverlies van bijna 15 procent. Nikon verwacht in het lopende boekjaar een groter nettoverlies te lijden dan eerder gedacht. Het Japanse bedrijf heeft te maken met hoge kosten voor een herstructurering en banenverlies.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds een min van 0,1 procent. De Chinese overheid meldde dat de producentenprijzen in China in januari met bijna 7 procent zijn gestegen op jaarbasis, de sterkste stijging sinds 2011. Chinese fabrikanten rekenen de hogere grondstofprijzen door in de prijzen die ze vragen aan afnemers en dat werkt wereldwijd door in een hogere inflatie.

In Seoul tekende de Kospi een verlies op van 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney was vlak.