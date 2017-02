'Massale overheveling huurwoningen nodig'

DEN HAAG - Circa 375.000 sociale huurwoningen moeten worden overgeheveld naar de vrije sector. Daarvoor pleiten makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Nederland heeft volgens de brancheorganisaties meer dan genoeg sociale huurwoningen, maar te weinig huurhuizen en appartementen in de vrije sector.

Door ANP - 13-2-2017, 16:17 (Update 13-2-2017, 16:17)

Als woningcorporaties het genoemde aantal in ongeveer vijftien jaar kunnen verkopen aan particuliere beleggers, dan zou dat het tekort op de vrije huurmarkt behoorlijk kunnen terugbrengen, zeggen de makelaars. In het middensegment is nu veel meer vraag dan aanbod, terwijl Nederland met een totaal van bijna 2,6 miljoen meer sociale huurwoningen heeft dan er nodig zijn voor de doelgroep van die huizen.

Probleem is dat de vrije huurprijzen de pan uit rijzen en veel huishoudens de grootste moeite hebben om een passende en betaalbare woning te vinden. ,,Ze verdienen te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en door de striktere financieringsregels en beperking van de leencapaciteit kunnen ze ook geen huis kopen. Feitelijk vallen ze tussen wal en schip'', verklaart NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Stijging

Uit huurtransacties bij NVM en VGM NL blijkt dat de gemiddelde prijs per vierkante meter voor een huurwoning in de vrije sector afgelopen kwartaal met 10,48 euro bijna 8 procent hoger lag dan een jaar eerder. De stijging van de huurprijzen in Nederland zet daarmee versneld door.

De gemiddelde maandhuur die nieuwe huurders moesten betalen is 3,4 procent toegenomen, tot 987 euro. Vooral in de Randstad liggen de prijzen hoog. In meer landelijke provincies betaal je voor een gemiddelde huurwoning al gauw honderden euro's minder per maand.

De brancheorganisaties trekken ook aan de bel bij de overheid. Gemeenten zouden het veel aantrekkelijker kunnen maken voor projectontwikkelaars om extra huurhuizen in het middensegment bij te bouwen. Er worden nu jaarlijks zo’n 7000 vrije huurwoningen opgeleverd, maar dat is bij lange na niet voldoende. Ook hopen de makelaars op stimuleringsmaatregelen van het nieuwe kabinet.