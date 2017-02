Saudi-Arabië leeft OPEC-afspraak na

WENEN - Saudi-Arabië heeft zoals afgesproken fors gesneden in zijn olieproductie. Volgens het land is in januari de grootste bevriezing van de productie bereikt in acht jaar. Daardoor zou de productie zelfs lager zijn uitgevallen dan het maximum dat aan Saudi-Arabië was opgelegd.

Door ANP - 13-2-2017, 13:53 (Update 13-2-2017, 13:53)

De olie-exporteurs die zijn verenigd in de OPEC bereikten samen met niet-OPEC-lid Rusland eind vorig jaar een deal om de productie flink te verlagen om zo het overaanbod tegen te gaan en de olieprijzen te stutten.

Saudi-Arabië pompte in januari gemiddeld 9,7 miljoen vaten per dag op. Dat betekende volgens het land zelf een daling met gemiddeld 717.600 vaten per dag. Kenners menen dat het koninkrijk krap 500.000 vaten olie per dag minder produceerde, waarmee het alsnog de afspraken naleefde.

Productieverlaging

Eerder bleek dat Irak, Iran en Venezuela zich niet aan de afspraken hielden. Desondanks lijkt het merendeel van de landen de afspraken na te leven.

Het doel was om de dagelijkse productie met 1,2 miljoen vaten terug te brengen. Volgens de OPEC is in januari 92 procent van de beloofde productieverlaging daadwerkelijk uitgevoerd. Eerder meldde ook het Internationaal Energie Agentschap (IEA) al dat de afspraken grotendeels worden nageleefd.