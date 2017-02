Hoger begin drukke beursweek Amsterdam

ANP Hoger begin drukke beursweek Amsterdam

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is maandag met winst geopend. Er is amper nieuws voorhanden om de handel richting te geven. Beleggers op het Damrak kijken vooral uit naar de grote hoeveelheid kwartaalcijfers die later deze week op de rol staat.

13-2-2017

De AEX-index op Beursplein 5 stond in het eerste handelsuur 0,5 procent hoger op 491,78 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 711,76 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs werden winsten geboekt tot 0,6 procent.

Deze week komen resultaten van onder meer Randstad, AkzoNobel, ABN AMRO, Heineken, DSM, Air France-KLM, NN Group, Aegon en Vopak. Ook in het buitenland staan veel belangrijke bedrijfscijfers op de agenda.

Heineken

Heineken (plus 0,1 procent) meldde voorbeurs overeenstemming te hebben bereikt met de Japanse brouwer Kirin over de overname van diens Braziliaanse activiteiten, voor omgerekend 664 miljoen euro. Vrijdag werd nog bekend dat de aandeelhouders van de Britse kroeguitbater Punch Taverns hebben ingestemd met de overname door Heineken.

De staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam borduurden voort op de sterke koerswinsten van vrijdag, dankzij een verhoging van de koersdoelen voor beide aandelen door ING. ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 2,6 procent en Aperam was koploper in de MidKap met een stijging van bijna 4 procent.

Euro

Winkelvastgoedbedrijf Eurocommercial Properties deed het ook goed bij de middelgrote fondsen met een winst van 1,4 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde het beleggingsadvies voor Eurocommercial van hold naar buy.

In Stockholm verloor het Zweedse defensieconcern Saab 2,8 procent aan waarde. De maker van onder meer gevechtsvliegtuigen publiceerde tegenvallende kwartaalcijfers.

De euro noteerde 1,0655 dollar, tegen 1,0644 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,5 procent omlaag naar 53,62 dollar en Brent zakte 0,4 procent tot 56,49 dollar per vat.