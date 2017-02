Vijfde zzp'ers heeft minder werk door wet DBA

ANP Vijfde zzp'ers heeft minder werk door wet DBA

AMSTERDAM - Een op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) voelde afgelopen jaar de negatieve gevolgen van de nieuwe wet die in het leven is geroepen om schijnconstructies tegen te gaan. Dat komt neer op circa 122.000 zelfstandigen die één of meer opdrachten misliepen, zo concludeert de Kamer van Koophandel (KvK) maandag na eigen onderzoek.

Door ANP - 13-2-2017, 8:26 (Update 13-2-2017, 8:26)

Enerzijds voelen opdrachtgevers zich onzekerder over het inhuren van zzp'ers. Daarnaast wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op een tussenpersoon zoals een bemiddelaar of een payrollbedrijf om risico's in te dammen. De zzp’er verliest hierdoor wel zijn zelfstandigheid en soms ook zijn fiscale voordelen, benadrukt de KvK.

De zogenoemde wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) moest zzp’ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid bieden dat hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband wordt beschouwd. Maar in plaats daarvan zijn de ondernemers volgens criticasters in grote onzekerheid beland.

Door felle kritiek op de wet DBA zag staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) zich eerder al genoodzaakt de handhaving tot zeker 1 januari 2018 op te schorten.