Heineken slaat slag in Brazilië

AMSTERDAM - Heineken heeft een akkoord bereikt met de Japanse bierbrouwer Kirin over de overname van diens activiteiten in Brazilië. De deal heeft een waarde van omgerekend 664 miljoen euro, werd maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 13-2-2017, 8:04 (Update 13-2-2017, 8:41)

Heineken bevestigde vorige maand al in gesprek te zijn met Kirin. Dat bedrijf twijfelde aan de mogelijkheden om zijn Braziliaanse tak winstgevender te maken, gezien de problemen in de Braziliaanse economie en de sterke concurrentie op de markten voor bier en frisdrank in het land. Onder de vleugels van de bestaande activiteiten van Heineken in Brazilië maakt het bedrijf meer kans, aldus de Japanners.

De Braziliaanse tak van Kirin was vorig jaar goed voor een omzet van omgerekend 1,1 miljard euro. Daarop werd een operationeel verlies van 85 miljoen euro geleden. Het bedrijf bedient ongeveer 9 procent van de biermarkt in Brazilië en heeft een marktaandeel van 2 procent op het gebied van frisdrank.

Premium-merken

Heineken ziet ondanks de zwakke Braziliaanse economie van de afgelopen jaren brood in de biermarkt van het land. De brouwer wijst daarbij op de groei van de bevolking en het uitzicht op economisch herstel op de langere termijn. Daarbij is er volgens Heineken veel ruimte voor groei van premium-merken, die in Brazilië nog relatief klein zijn maar het de laatste jaren beter deden dan de rest van de markt.

Met de overname van Kirin verstevigt het Nederlandse bedrijf zijn positie in het noorden en noordoosten van het grootste land van Zuid-Amerika. Dat zijn regio's waar Heineken vooralsnog geen stevige voet aan de grond heeft gekregen.