Avantium gaat naar de beurs

ANP Avantium gaat naar de beurs

AMSTERDAM - Het Nederlandse chemiebedrijf Avantium wil 100 miljoen euro ophalen met een beursgang in Amsterdam en Brussel. Die vindt naar verwachting in de loop van dit kwartaal nog plaats, werd maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 13-2-2017, 7:54 (Update 13-2-2017, 8:22)

Het bedrijf wil 65 tot 75 miljoen euro van de opbrengst gebruiken voor een nieuwe fabriek, die Avantium samen met het Duitse chemieconcern BASF gaat bouwen in de haven van Antwerpen. De rest is bedoeld voor projecten in ontwikkeling.

Avantium is een chemisch technologiebedrijf, dat zich toelegt op duurzame chemie. Daarbij heeft het een technologie ontwikkeld waarmee plantaardige suiker kan worden omgezet in een breed scala aan chemicaliën en kunststoffen. Het ziet belangrijke kansen in de toenemende vraag naar die duurzame chemicaliën, onder meer als bouwstenen voor plastic frisdrankflessen, voedselverpakkingen, coatings en textielvezels.

Het bedrijf ontstond in 2000 als spin-off van Shell.