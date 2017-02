Oprichters bedrijf van Panama Papers opgepakt

ANP Oprichters bedrijf van Panama Papers opgepakt

PANAMA - De twee oprichters van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca, bekend van de Panama Papers, zijn dit weekend gearresteerd. De mannen, Jurgen Mossack en Ramon Fonseca, worden verdacht van witwaspraktijken in verband met een groot corruptieschandaal in Brazilië.

Door ANP - 12-2-2017, 16:46 (Update 12-2-2017, 16:46)

De zaak staat los van de onthullingen van de Panama Papers. Volgens de Panamese justitie blijkt uit onderzoek dat Mossack Fonseca vermoedelijk ,,een criminele organisatie'' is. De arrestaties zijn bedoeld om de mannen tijdelijk vast te zetten zodat ze het land niet kunnen verlaten.

Vorig jaar kwam de administratie van de juridisch dienstverlener uit Panama op straat te liggen. Daarin kwamen de namen voor van talloze financiële dienstverleners, ook in Nederland, die via brievenbusfirma's belastingontduiking leken te faciliteren. Ook doken namen op van veel prominente personen die hun geld op schimmige manieren hadden weggezet. De premier van IJsland zag zich zelfs genoodzaakt op te stappen, toen bleek dat hij miljoenen aan familiekapitaal bij een offshorebedrijf had ondergebracht.