BOVAG wil fiscaal voordeel bedrijfsfiets terug

BUNNIK - De fietsenbranche wil dat het nieuwe kabinet de fiscaal voordelige bedrijfsfietsenregeling weer terug laat komen. Volgens brancheorganisatie BOVAG zou daarmee niet alleen de fietsverkoop aangejaagd kunnen worden, maar draagt die ingreep ook bij aan het oplossen van de vele problemen met files, parkeren, luchtkwaliteit en volksgezondheid.

Door ANP - 12-2-2017, 14:31 (Update 12-2-2017, 14:31)

De verkoop van nieuwe fietsen in Nederland loopt al jaren terug. In 2015 werden er nog geen miljoen exemplaren verkocht, 30 procent minder dan in 2007. Om de fiets weer populairder te maken kwam de overheid met een regeling die het aantrekkelijk maakte voor bedrijven om het fietsen naar het werk te stimuleren. Maar met ingang van 2015 werd de bedrijfsfietsenregeling weer afgeschaft. De 'fiets van de zaak' concurreert sindsdien in de werkkostenregeling met het personeelsfeest en het kerstpakket, en staat volgens BOVAG daardoor niet meer op het netvlies van werkgevers en werknemers.

De brancheorganisatie stelt ook voor om werkgerelateerd gebruik van een fiets als alternatief voor de auto fiscaal te belonen, bijvoorbeeld in de vorm van bijtelling.