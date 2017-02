Netbeheerders in de clinch met Essent-topman

DEN BOSCH - Twee netbeheerders maken zaterdag korte metten met een betoog van Essent-topman Patrick Lammers in het AD. Hij zegt dat de energierekening onnodig hoog is onder meer doordat netbeheerders hoge kosten doorberekenen.

Door ANP - 11-2-2017, 9:38 (Update 11-2-2017, 11:24)

Een woordvoerder van Liander zegt dat Lammers' verhaal niet klopt. ,,Van de energierekening maken de netbeheerderskosten 10 tot 15 procent uit, terwijl de leverancierskosten 40 procent bedragen. De kosten die wij in rekening brengen dalen al sinds 2014 en zullen blijven dalen tot zeker 2021", aldus de zegsman.

Een collega van netbeheerder Enexis valt hem bij en spreekt van een ,,tendentieus" betoog. Lammers noemt de netbeheerders groot en log en zegt dat Essent zelf enorm is afgeslankt van 10.000 naar 4000 man. ,,Dat is geen wonder: Lammers vergelijkt de situaties van voor en na de splitsing, dat zijn appels en peren", aldus de Enexis-woordvoerder. Een jaar of tien geleden moesten energiemaatschappijen splitsen in een leveringsdeel en een netwerkdeel. Essent viel uiteen in Essent en Enexis.

Lammers rekent in het AD voor dat van de energierekening 61 procent bestaat uit netwerkkosten en belastingen en legt de zwartepiet vooral bij de netwerkbeheerders. Hij vindt dat steeds moeilijker uit te leggen aan consumenten en wil dat de Autoriteit Consument en Markt snel een verlaging afdwingt.