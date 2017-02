'Energie onnodig duur'

DEN BOSCH - Energie is duurder dan nodig. Van de energierekening bestaat 61 procent uit netwerkkosten en belastingen en dat aandeel moet omlaag. Dat betoogt topman Patrick Lammers van energiebedrijf Essent zaterdag in het AD. Volgens hem zijn vooral de netbeheerders schuldig aan de hoge energierekening.

Door ANP - 11-2-2017, 9:38 (Update 11-2-2017, 9:38)

Netbeheerders zoals Liander, Stedin en Enexis maken veel winst, maar steken dat geld volgens hem ten onrechte in commerciële activiteiten. Ook vindt hij dat de bedrijven moeten afslanken. ,,De netbeheerders zijn groot en log. Kijk eens naar de slag die wij maakten sinds we geprivatiseerd zijn. Vroeger hadden we 10.000 werknemers, nu 4000." Lammers vindt dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM)snel moet afdwingen dat de netbeheerders hun netwerkkosten verlagen.