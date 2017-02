Staalbedrijven koplopers op Beursplein 5

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend met kleine winsten het weekend ingegaan. In Amsterdam waren vooral de staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam in trek, met dank aan sterke kwartaalcijfers. Financiële fondsen als ABN AMRO en ING kenden daarentegen een minder goede dag.

Door ANP - 10-2-2017, 17:49 (Update 10-2-2017, 17:49)

De AEX-index op het Damrak sloot 0,2 procent hoger op 489,56 punten. De MidKap won 0,5 procent bij 708,03 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent. Parijs eindigde vlak.

Met afstand de grootste stijger in de hoofdindex op Beursplein 5 was ArcelorMittal, die er 9,3 procent aan beurswaarde bijkreeg. Het grootste staalbedrijf ter wereld wist het resultaat vorig kwartaal sterk te verbeteren in een aantrekkende markt en verwacht dat de vraag naar staal in 2017 verder toeneemt.