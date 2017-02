PLUS schrapt veel banen in distributiecentra

ANP PLUS schrapt veel banen in distributiecentra

UTRECHT - Supermarktketen PLUS sluit vier regionale distributiecentra, in Haaksbergen, Midden-Beemster, Hendrik-Ido-Ambacht en Ittervoort. Daardoor gaan de komende drie jaar bij elkaar 260 arbeidsplaatsen verloren. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend.

Door ANP - 10-2-2017, 15:58 (Update 10-2-2017, 15:58)

Alle 262 PLUS-vestigingen worden vanaf 2020 centraal bevoorraad vanuit een nieuw te bouwen, volledig gemechaniseerd distributiecentrum in Tiel. Dat moet volgens algemeen directeur Jan Brouwer een flinke kostenbesparing opleveren. De distributiecentra voor verse producten in Barendrecht en Utrecht vallen buiten de reorganisatie.

De huidige vier distributiecentra tellen bij elkaar zo'n zevenhonderd medewerkers, inclusief hulpkrachten. Samen vervullen zij 435 voltijdsbanen (fte). Het nieuwe centrum in Tiel is goed voor 250 fte, waarvan naar verwachting 175 fte wordt ingevuld met de huidige werknemers. Die moeten dan wel verhuizen of een fors langere reistijd voor lief nemen.

Overleg

PLUS gaat over zijn toekomstplannen in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden. Het bedrijf belooft te zorgen voor een sociaal plan, waarbij het uitgangspunt is de getroffen medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden naar ander werk.

Het formele besluit wordt medio dit jaar verwacht. In de eerste helft van 2020 moeten de activiteiten van de huidige distributiecentra vervolgens stapsgewijs worden overgeheveld naar de nieuwe locatie in Tiel. ,,Dit geeft ons de tijd om onze medewerkers te helpen in de begeleiding naar hun nieuwe toekomst'', aldus Brouwer.

Vakbond CNV zegt PLUS te houden aan de belofte voor een goed sociaal plan. ,,Dat moet wel een heel goed sociaal plan zijn wil het ook voor de betroffen medewerkers nog een beetje fijn zijn'', zegt vakbondsbestuurder Roos Rahimi. ,,Het zal je maar overkomen, dat jouw werk wordt overgenomen door een robot. Pijnlijk, heel pijnlijk.''