Oudere ex-werknemers McGregor gediscrimineerd

AMSTERDAM - Bij de doorstart van modehuis McGregor is in een aantal gevallen sprake geweest van leeftijdsdiscriminatie. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald.

Door ANP - 10-2-2017, 12:38 (Update 10-2-2017, 12:38)

Bij de overname van het failliete McGregor, bekend van de merken Adam Menswear en Gaastra, kwamen werknemers die langer dan zeven jaar in dienst waren niet in aanmerking voor een nieuw dienstverband. De overnemende partij, Doniger, wees daarbij op de aan het aantal dienstjaren gekoppelde transitievergoeding waarop werknemers recht hebben.

Volgens het college trof dat besluit vooral werknemers van 55 jaar en ouder, terwijl Doniger niet hard kan maken dat de hoogte van de transitievergoeding een goede doorstart onmogelijk zou hebben gemaakt. Daarom was er bij acht van de negen werknemers die de zaak bij het college aanspanden sprake van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie.

Schadevergoeding

Het college kan zelf niet verder gaan dan de vaststelling dat er sprake is van discriminatie, Een woordvoerster liet desgevraagd echter weten dat zo'n oordeel in circa 80 procent van de gevallen een vervolg krijgt in de vorm van bijvoorbeeld een schadevergoeding of excuses. Het oordeel van het college kan ook worden gebruikt in verdere rechtszaken.

Doniger Fashion Group stelde in een reactie dat McGregor onverkoopbaar zou zijn geworden als personeelsleden met veel dienstjaren weer zouden zijn aangenomen. Dan zouden alle banen zijn verdwenen, benadrukte Doniger. Het bedrijf gaf niet aan plannen te hebben om actie te ondernemen richting de betreffende ex-werknemers.