Mediahuis: boekenonderzoek bepaalt biedprijs TMG

AMSTERDAM - Of Mediahuis met een hoger bod komt op de Telegraaf Media Groep (TMG), is afhankelijk van de uitkomst van het nog lopende boekenonderzoek. Dat zei topman Gert Ysebaert vrijdag tegen AFN. Hij zei verder dat de Belgische krantenuitgever nog altijd in gesprek is met zijn Nederlandse branchegenoot.

De eigenaar van NRC Media wil in 2017 graag verder uitbreiden in zowel Nederland als België. Ysebaert noemde het overnamegevecht rond TMG in dat verband ,,een belangrijk dossier'' voor Mediahuis. ,,We zijn hier al sinds augustus mee bezig'', zei hij. ,,Wij denken de juiste strategie te hebben voor TMG.''

Behalve Mediahuis aast ook Talpa, het bedrijf van John de Mol, op TMG. De televisiemagnaat heeft een belang van 20 procent opgebouwd, waarvan hij zegt dat het niet te koop is. Mediahuis weet zich samen met de familie Van Puijenbroek, de huidige grootaandeelhouder van TMG, verzekerd van ruim de helft van de aandelen. Het bod van De Mol is evenwel hoger dan dat van de Belgen.