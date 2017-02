Investeringbank moet investeringen stimuleren

ANP Investeringbank moet investeringen stimuleren

DEN HAAG - Met een nieuwe instelling wil het kabinet investeringen stimuleren op terreinen ,,waar Nederland nu kansen laat liggen''. Ondernemers kunnen vanaf begin 2018, zo is de bedoeling, bij investeringsbank Invest-NL terecht voor bijvoorbeeld kapitaal of garanties voor projecten in binnen- en buitenland. Invest-NL zelf krijgt uiteindelijk een kapitaal van 2,5 miljard euro.

Door ANP - 10-2-2017, 10:27 (Update 10-2-2017, 10:51)

Invest-NL gaat daarnaast in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en eventueel meebetalen. Met Invest-NL volgt Nederland andere landen van de Europese Unie die al een dergelijke investeringsinstelling hebben.

De oprichting van Invest-NL werd vrijdag bekendgemaakt door de ministers Henk Kamp (Economische Zaken), Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Einde aan versnippering

Banken blijven huiverig om kapitaal te verstrekken voor bepaalde investeringen, bijvoorbeeld bij projecten voor duurzame energie. ,,Investeren wordt steeds moeilijker'' , aldus Dijsselbloem.

Ook moeten bedrijven nu vaak bij meerdere ministeries aankloppen voor hulp. Invest-NL moet een einde maken aan de versnippering en alles onderbrengen in één loket, benadrukte Ploumen. Volgens Kamp is er straks ,,meer geld om meer te doen voor meer ondernemers''.

Versterking

Het bedrijfsleven reageert dan ook positief op de stap van het kabinet. Ondernemers verwachten dat door Invest-NL investeringen kunnen worden losgetrokken die kunnen oplopen tot 50 miljard euro in één kabinetsperiode.

Zij verwachten een versterking van de structuur van de Nederlandse economie. Daarnaast profiteren het midden- en kleinbedrijf en de export van de nieuwe instelling, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.