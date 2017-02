Disney wil Disneyland Parijs uit slop trekken

ANP Disney wil Disneyland Parijs uit slop trekken

PARIJS - Walt Disney heeft zijn belang in het noodlijdende Disneyland Parijs uitgebreid en aast op een volledige overname. Het Amerikaanse entertainmentconcern hoopt dat het pretpark onder de vleugels van het moederbedrijf weer kan opbloeien.

Door ANP - 10-2-2017, 10:11 (Update 10-2-2017, 10:18)

Disneyland Parijs, met ruim 13 miljoen bezoekers in 2016 nog altijd met afstand het grootste pretpark van Europa, kampt al jaren met teruglopende bezoekersaantallen. Na de economische crisis kreeg het in 2015 een nieuwe tegenslag in de vorm van de terreuraanslagen in Parijs, waardoor toeristen het lieten afweten.

Walt Disney steunt een bestaand plan van het park om 1,5 miljard euro uit te trekken voor onderhoud en nieuwe attracties. In 2014 schoot Disney ook al met een bedrag van 1 miljard euro te hulp en jaren daarvoor werden al eens schulden van het pretpark overgenomen.

Winstmotor

Het Amerikaanse bedrijf heeft zijn belang in het park met 9 procent vergroot en heeft een voorstel gedaan voor de resterende 14,3 procent. Het bestuur van Euro Disney, het bedrijf achter het park, steunt het voorstel en wil dat het nader wordt bekeken.

De pretparken zijn de winstmotor van het moederbedrijf. Deze week meldde Walt Disney een stijging van de wereldwijde opbrengsten uit zijn pretparken, inclusief het in juni geopende Disneyland China in Shanghai, tot 1,1 miljard dollar. Bezoekers gaven over het algemeen meer uit dan een jaar eerder.

De toegangskaarten voor Disneyland Parijs liggen tussen de 40 en 90 euro per dag.