ANP Digitale groei helpt eigenaar NRC vooruit

ANTWERPEN - De Belgische uitgever Mediahuis heeft de omzet afgelopen jaar op peil weten te houden en meer winst geboekt. Ondanks een aanhoudende druk op de advertentiemarkt sloeg het bedrijf meer munt uit zijn digitale activiteiten. Dat maakte de eigenaar van onder meer NRC Media vrijdag bekend.

Door ANP - 10-2-2017, 10:06 (Update 10-2-2017, 10:06)

De omzet kwam uit op 398,5 miljoen euro, een fractie meer dan in 2015. De nettowinst nam met 11 procent toe tot 21,7 miljoen euro. De resultaten bieden ruimte voor meer investeringen, aldus de onderneming, die dit jaar verder wil uitbreiden in zowel Nederland als België.

Mediahuis is met televisiemagnaat John de Mol verwikkeld in een overnamestrijd rond de Telegraaf Media Groep (TMG). Tot dusver heeft De Mol de hoogste prijs geboden, maar Mediahuis is nog bezig de boekhouding van zijn branchegenoot door te spitten. De hoogte van het definitieve bod hangt af van de uitkomst van dat onderzoek, zei topman Gert Ysebaert tegen het ANP.