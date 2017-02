Nuon plaatst zonnepanelen bij windparken

ANP Nuon plaatst zonnepanelen bij windparken

AMSTERDAM - Nuon gaat zijn windparken vol zetten met zonnepanelen nadat een proef in Wales hiermee succesvol bleek. De zes plekken waar de eerste zonneparken bij windparken gerealiseerd worden zijn Wieringermeer, Oudendijk, Velsen, Hemweg, de Eemshaven en Haringvliet.

Het energiebedrijf maakte vrijdag bekend dat de voorbereidingen zijn getroffen voor de bouw van zes zonnecentrales, waar in totaal 250.000 zonnepanelen komen te liggen. Daarmee zouden 25.000 tot 30.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.

Volgens Nuon is de 70 megawatt die de zes parken aan energie gaan opwekken, veel meer dan de huidige capaciteit van nu al bestaande zonneparken in Nederland. Let wel, zonnepanelen op daken van huizen en kantoren worden daarbij buiten beschouwing gelaten.

Klanten van Nuon en omwonenden van de zonnecentrales kunnen investeren in de parken en zodoende delen in de opbrengsten.

Nuon wil bij de ontwikkelingen van windparken in Nederland in de toekomst op dezelfde plek direct ook zonnepanelen plaatsen. Dit jaar en volgend jaar hakt Nuon de knoop definitief door over de investering van ,,tientallen miljoenen euro's".