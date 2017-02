'Beurs Amsterdam opent hoger'

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam lijkt vrijdag met winst te gaan openen, net als de graadmeters elders in Europa. Europese beleggers volgen daarmee het voorbeeld van hun collega's in New York en Azië. Op het Damrak gaat de belangstelling uit naar cijfers van onder meer ArcelorMittal en Aperam.

10-2-2017

De beurshandel in New York en Azië profiteerde van de aankondiging van president Donald Trump om binnenkort met grote hervormingen voor de bedrijfsbelastingen te komen. De Nikkei in Tokio sprong dankzij een verzwakking van de yen met 2,5 procent omhoog. Op Wall Street lieten de graadmeters winsten van 0,6 procent zien.

ArcelorMittal opende voorbeurs de boeken. Het grootste staalbedrijf ter wereld wist het resultaat vorig kwartaal sterk te verbeteren in een aantrekkende markt en verwacht dat de vraag naar staal in 2017 verder stijgt.

Aperam

Roestvrijstaalproducent Aperam heeft naar eigen zeggen een recordjaar beleefd en kondigde aan voor maximaal 100 miljoen dollar eigen aandelen in te kopen. Ook wordt het dividend verhoogd. Credit Suisse verhoogde het beleggingsadvies voor Aperam.

Financieel dienstverlener Intertrust heeft de omzet in het vierde kwartaal met bijna een derde zien oplopen. De producent van verfpigmenten Holland Colours meldde dat de omzet in de afgelopen periode met 5 procent is toegenomen met een sterke stijging van het bedrijfsresultaat. Ook vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties bracht resultaten naar buiten.

Renault

In Parijs kan Renault op aandacht rekenen. Het Franse autoconcern profiteerde vorig jaar van een sterk gestegen verkoop en wist daardoor fors meer winst te boeken. Renault haalde PSA Peugeot Citroën in als grootste autofabrikant van Frankrijk.

De macro-economische agenda is relatief leeg. Er zijn wat cijfers over onder meer de Franse en Britse industrie en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Euro

De AEX-index eindigde donderdag met een winst van 1 procent op 488,50 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 704,61 punten. Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,6 tot 1,3 procent aan.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg voorbeurs met 0,3 procent tot 53,13 dollar en Brent won 0,2 procent tot 55,57 dollar per vat. De euro noteerde 1,0660 dollar, tegen 1,0667 dollar bij het Europese slot donderdag.