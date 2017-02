Forse winst voor beurs Tokio

TOKIO - De beurs in Tokio is vrijdag met een forse koerswinst het weekeinde in gegaan. De handel profiteerde van de verzwakking van de Japanse yen ten opzichte van de dollar.

Door ANP - 10-2-2017, 8:11 (Update 10-2-2017, 8:11)

De Nikkei-index in Tokio sloot met een winst van 2,5 procent op 19.378,93 punten. De yen zakte in waarde tegenover de dollar, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd binnenkort met hervormingen voor de bedrijfsbelastingen te komen. De Japanse premier Shinzo Abe heeft vrijdag een ontmoeting met Trump in Washington. Bij de stijgers in Tokio was olie- en gasbedrijf Inpex te vinden met een plus van 3,6 procent in aanloop naar zijn kwartaalresultaten.

In Hongkong liet de Hang Seng tussentijds een winst optekenen van 0,6 procent. Er werden cijfers gemeld over de Chinese handel. De internationale handel van de tweede economie van de wereld nam in januari flink toe.

In Seoul ging de Kospi 0,4 procent vooruit en de All Ordinaries in Sydney klom 1 procent.