ANP Arcelor voorziet groei in vraag naar staal

LUXEMBURG - ArcelorMittal heeft zijn bedrijfsresultaat vorig kwartaal sterk weten te verbeteren in een aantrekkende markt en verwacht dat de vraag naar staal in 2017 verder toeneemt. Dat maakte de in Amsterdam genoteerde staalproducent vrijdag bekend.

Door ANP - 10-2-2017, 7:24 (Update 10-2-2017, 7:24)

Arcelor boekte in de laatste drie maanden van 2016 een brutoresultaat (ebitda) van 1,66 miljard dollar. Dat is 51 procent meer dan een jaar eerder en iets meer dan analisten in doorsnee hadden voorspeld. De omzet steeg met 1 procent naar 14,1 miljard dollar.

Arcelor schat dat de vraag naar staal vorig jaar met 1 procent is gestegen. Voor 2017 rekent het bedrijf op een verdere stijging met 0,5 tot 1,5 procent. De investeringen van het concern komen naar verwachting met 2,9 miljard dollar een half miljard hoger uit dan in 2016.