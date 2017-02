The Body Shop blok aan been L'Oréal

PARIJS - De Franse cosmeticagigant L'Oréal onderzoekt de opties voor zijn winkelketen The Body Shop. Dat bevestigde het bedrijf donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers. Geruchten dat L'Oréal het van huis uit Britse onderdeel mogelijk wil verkopen, staken eerder al de kop op.

Door ANP - 9-2-2017, 19:14 (Update 9-2-2017, 19:14)

L'Oréal gaf in een verklaring aan dat er nog geen definitieve beslissing over de toekomst van de keten is genomen. Uit de cijfers werd andermaal duidelijk waarom het bedrijf af wil van The Body Shop, dat meer dan 3000 vestigingen heeft in 66 landen.

Waar de cosmeticareus de totale omzet met 2,3 procent zag groeien, vielen de verkopen bij The Body Shop, dat elf jaar geleden in handen kwam van L'Oréal, krap 5 procent lager uit dan een jaar eerder. L'Oréal zag daarnaast zijn operationele winst over heel 2016 bijna 18 procent hoger uitvallen. Bij The Body Shop steeg deze met 3,7 procent.