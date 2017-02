SBM Offshore verliest op groen Damrak

ANP SBM Offshore verliest op groen Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met een duidelijke winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa was het beurssentiment positief. Beleggers op Beursplein 5 verwerkten onder meer resultaten van SBM Offshore, dat aan beurswaarde inleverde. Vooral met de verwachtingen voor de nabije toekomst stelde de oliedienstverlener teleur.

Door ANP - 9-2-2017, 17:49 (Update 9-2-2017, 17:54)

De AEX-index eindigde de sessie met een winst 1 procent op 488,50 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 704,61 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,6 tot 1,3 procent aan.

SBM Offshore verloor 1,4 procent en was daarmee de enige duidelijke daler in de AEX. De omzet van de oliedienstverlener daalde het afgelopen jaar met bijna een kwart, maar SBM liet weten tekenen te zien van stabilisering van de momenteel lastige markt. Kenners bestempelden vooral de vooruitzichten als zwak.

Unilever

Naast SBM was Unilever de enige daler in de AEX. Het verlies van het was- en levensmiddelenconcern was met 0,2 procent bescheidener.

Philips Lighting was koploper in de MidKap met een koerswinst van 2,5 procent. Moederbedrijf Philips heeft zijn belang in Lighting verder afgebouwd, naar 55,2 procent. Analisten waren vooral verrast over de sterke vraag naar de aandelen Lighting die Philips verkocht.

Société Générale

In Parijs won Société Générale 2,3 procent. De Franse bank maakte bekend zijn autoleasebedrijf ALD naar de beurs te brengen en meldde een fikse daling van de nettowinst in het afgelopen kwartaal. Commerzbank zag zijn winst vorig kwartaal met 5 procent teruglopen. De Duitse bank verloor 1,8 procent in Frankfurt.

Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp wist in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een verlies om te buigen in winst, maar verloor desondanks 0,9 procent. Drankenfabrikant Pernod Ricard daalde 1,3 procent in Parijs, ondanks een gestegen omzet.

Thomas Cook

Thomas Cook ging bijna 8 procent omlaag in Londen na een handelsupdate. De reisorganisatie is voorzichtig over de verwachtingen voor het lopende jaar. Oliebedrijf Total verhoogt het dividend en steeg 1,3 procent in Parijs.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 1,1 procent tot 52,93 dollar en Brent won 0,7 procent tot 55,52 dollar per vat. De euro noteerde bij de slotbel 1,0667 dollar, tegen 1,0707 dollar bij het Europese slot woensdag.