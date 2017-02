'Windenergie heeft kolen ingehaald in Europa'

ANP 'Windenergie heeft kolen ingehaald in Europa'

BRUSSEL - Windturbines hebben kolencentrales ingehaald als tweede energiebron van Europa. Volgens de Europese brancheorganisatie WindEurope bedraagt de totale capaciteit van alle windparken in de Europese Unie voor het eerst meer dan dat alle kolencentrales gezamenlijk aan energie kunnen leveren.

Door ANP - 9-2-2017, 16:58 (Update 9-2-2017, 16:58)

Er stond eind vorig jaar in totaal een kleine 154 gigawatt (GW) aan windmolens opgesteld in Europa. Dat betekent dat er op zee en op het land in 2016 per saldo voor 12,5 GW aan turbines is bijgebouwd. Daarmee was de toename van de windcapaciteit vorig jaar wel iets kleiner dan in 2015, maar toch nog altijd erg fors.

Bij kolen is juist sprake van een tegenovergestelde ontwikkeling. Tien jaar terug waren kolencentrales nog goed voor het grootste aandeel van de totale capaciteit van de Europese energievoorziening. Een aantal jaar geleden werden ze al voorbijgestreefd door gascentrales en volgens WindEurope nu dus ook door windturbines. Vierde energiebron op het lijstje van de organisatie is overigens waterkracht. Verder volgen nog kernenergie, zonnestroom en brandstofolie.