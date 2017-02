Twitter hard onderuit op Amerikaanse beurs

NEW YORK - Twitter is donderdag flink onderuitgegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel in de eerste handelsminuten bijna een tiende lager vanwege tegenvallende cijfers. Verder was het sentiment op Wall Street over het algemeen licht positief.

Door ANP - 9-2-2017, 15:45 (Update 9-2-2017, 15:45)

De toonaangevende Dow-Jonesindex opende 0,1 procent in de plus op 20.080 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,2 procent op 2298 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 5690 punten.

Twitter heeft grote moeite om adverteerders te lokken. Het bedrijf meldde dat de omzet in het afgelopen kwartaal amper is gestegen, terwijl een groter verlies werd geleden dan een jaar eerder.

Beurshandelaren verwerkten tevens resultaten van onder meer Coca-Cola, Viacom, Kellogg en Yum Brands, het moederconcern van KFC en Pizza Hut. Daarbij viel vooral de koersbeweging van Viacom op. Het moederconcern van onder MTV en filmstudio Paramount wist met zijn resultaten de verwachtingen van analisten te overtreffen en noteerde kort na de openingsbel 5,5 procent hoger.