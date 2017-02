Goed jaar voor sportartikelenbedrijf Puma

HERZOGENAURACH - De Duitse producent van sportartikelen Puma heeft in 2016 een hogere winst en omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. Het bedrijf verwacht die positieve trend dit jaar voort te zetten.

Door ANP - 9-2-2017, 11:48 (Update 9-2-2017, 11:48)

De omzet ging met 10 procent omhoog tot 3,6 miljard euro en de nettowinst klom met 68 procent tot 62,4 miljoen euro. Volgens Puma was in alle regio's sprake van een hogere verkoop en presteerde met name de Europese markt goed. Ook in China werden goede zaken gedaan door het bedrijf, dat onder meer met topatleet Usain Bolt en zangeres Rihanna als uithangenborden pronkt.

Het sportmerk denkt dat de omzet dit jaar verder zal toenemen en voorziet een ,,significante'' toename van de winst. De onderneming wil het dividend flink verhogen.