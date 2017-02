LeasePlan breidt wagenpark stevig uit

ANP LeasePlan breidt wagenpark stevig uit

ALMERE - Autoleasebedrijf LeasePlan groeit flink in Europa. De vanuit Almere opererende internationale onderneming heeft zijn wagenpark afgelopen jaar stevig kunnen uitbreiden. Vooral in Midden- en Oost-Europa rijden aanzienlijk meer auto's van het bedrijf rond.

Door ANP - 9-2-2017, 9:54 (Update 9-2-2017, 9:54)

De totale vloot van LeasePlan bedroeg per eind december bijna 1,7 miljoen auto's, een kleine 8 procent meer dan een jaar eerder. Het in 1963 opgerichte bedrijf is tegenwoordig actief in meer dan dertig verschillende landen en is daarmee naar eigen zeggen de grootste en meest toonaangevende leasemaatschappij ter wereld.

De nettowinst zakte vorig jaar wel met 4 procent terug, naar 425,5 miljoen euro. Die daling kwam vooral door een last van 73 miljoen euro die het bedrijf moest nemen in verband met herstructureringen. Topman Tex Gunning is niettemin tevreden over de onderliggende prestaties van het bedrijf. Exclusief de eenmalige posten was sprake van een winststijging met 7 procent.