Fietsenfabrikant Accell krijgt nieuwe topman

HEERENVEEN - Fietsenfabrikant Accell neemt eind april na achttien jaar afscheid van topman René Takens. Dat meldde het moederbedrijf van merken als Batavus, Sparta en Koga donderdag.

Door ANP - 9-2-2017, 9:34 (Update 9-2-2017, 9:34)

Onder leiding van de nu 62-jarige Takens is Accell uitgegroeid tot een toonaangevende multinational met drieduizend medewerkers en een omzet van ongeveer 1 miljard euro. Volgens Takens is het nu een goed moment om de leiding over te dragen, zodat er onder een nieuwe bestuursvoorzitter kan worden gewerkt aan verdere groei.

De raad van commissarissen gaat nu op zoek naar een opvolger. Voorlopig worden de taken van Takens waargenomen door financieel directeur Hielke Sybesma en de overige leden van de raad van bestuur. Takens zal als adviseur betrokken blijven bij het bedrijf. Sybesma wilde desgevraagd niet ingaan op vragen over het zoekproces naar een nieuwe hoogste baas. Hij wilde alleen kwijt dat dit proces ,,niet iets is dat in een paar weken is gebeurd''.