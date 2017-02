Thomas Cook blij met Griekenland en Spanje

LONDEN - Thomas Cook heeft de omzet in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar licht zien stijgen. De Britse reisorganisatie profiteerde van aantrekkende interesse in reizen naar Griekenland en Spanje. Ook reizen naar verder weg gelegen bestemmingen deden het concern goed.

Door ANP - 9-2-2017, 9:26 (Update 9-2-2017, 9:26)

De omzet steeg in het kwartaal dat liep tot eind december met 1 procent tot 1,6 miljard pond (bijna 1,9 miljard euro). Het operationeel verlies voor belastingen kwam uit op 49 miljoen pond, een verbetering van 1 miljoen pond ten opzichte van een jaar eerder. Een nettoverlies werd niet gemeld.

Thomas Cook is ,,voorzichtig" over zijn vooruitzichten vanwege onzekerheid over de politieke en economische toekomst. De boekingen van zomervakanties liggen vooralsnog in lijn met de verwachtingen.