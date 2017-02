SBM omlaag in hogere AEX

ANP SBM omlaag in hogere AEX

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag positief aan de dag begonnen. Elders in Europa werden ook winsten geboekt. Beleggers verwerkten opnieuw een reeks bedrijfsresultaten, waaronder die van SBM Offshore en enkele grote Europese banken.

Door ANP - 9-2-2017, 9:25 (Update 9-2-2017, 9:49)

De AEX-index op Beursplein 5 stond in het eerste handelsuur 0,5 procent hoger op 486,03 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 703,01 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 tot 0,6 procent.

Het Amsterdamse hoofdfonds SBM Offshore presenteerde woensdag nabeurs resultaten en werd door beleggers 2,3 procent lager gezet. De omzet daalde het afgelopen jaar met bijna een kwart, maar de maritiem dienstverlener aan de olie-industrie liet weten tekenen te zien van stabilisering van de momenteel lastige markt.

Philips Lighting

Philips Lighting was koploper in de MidKap met een koerswinst van 3,6 procent. Moederbedrijf Philips heeft zijn belang in Lighting verder afgebouwd. Het belang van Philips in Lighting liep daardoor terug naar 55,2 procent.

In Parijs ging Société Générale 2,3 procent omhoog. De Franse bank maakte bekend zijn autoleasebedrijf ALD naar de beurs te brengen en meldde een fikse daling van de nettowinst in het afgelopen kwartaal. Commerzbank zag zijn winst vorig kwartaal met 5 procent teruglopen, onder meer omdat meer geld opzij moest worden gezet om het risico op wanbetalingen af te dekken. De Duitse bank verloor 1,8 procent in Frankfurt.

ThyssenKrupp

Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp wist in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een verlies om te buigen in winst, maar verloor desondanks 1,3 procent. Drankenfabrikant Pernod Ricard daalde 0,2 procent in Parijs, ondanks een gestegen omzet.

Thomas Cook ging 7,6 omlaag in Londen na een handelsupdate. De reisorganisatie was voorzichtig over de verwachtingen voor het lopende jaar. Oliebedrijf Total verhoogt het dividend en steeg licht in Parijs.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 0,8 procent tot 52,76 dollar en Brent won 0,9 procent tot 55