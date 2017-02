Beleggers naar de rechter om Fortis-schikking

AMSTERDAM - Ruim duizend beleggers stappen naar de rechter om een hogere schadevergoeding te krijgen vanwege de ondergang van Fortis. Ze nemen geen genoegen met de schikking van in totaal 1,2 miljard euro die in maart vorig jaar werd afgesproken met onder meer de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Dat meldt de organisatie ConsumentenClaim, die de beleggers vertegenwoordigt.

De beleggers verloren veel geld toen de bank en verzekeraar in 2008 ten onder ging. De schikking die overeen werd gekomen met het Belgische Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, vergoedt volgens ConsumentenClaim slechts een fractie van de schade. Met de gang naar de rechter wil de organisatie voorkomen dat de schikking algemeen verbindend wordt verklaard.

Per aandeel krijgen beleggers minder dan een euro vergoed. ConsumentenClaim heeft de compensatieregeling door externe deskundigen, waaronder specialisten van de Rijksuniversiteit Groningen, laten doorrekenen en stelt dat de werkelijke schade vijf tot zes keer zo hoog is. Bij het gerechtshof in Amsterdam vindt op 24 maart een hoorzitting plaats over de compensatieregeling.