Nederland in EU-coalitie voor veiliger trucks

BRUSSEL - Nieuwe vrachtwagens zouden verplicht moeten worden uitgerust met grotere ramen, camera’s en detectiesystemen. Een beter ontwerp van truckcabines biedt een ,,enorm potentieel’’ voor de verkeersveiligheid en zou jaarlijks negenhonderd levens in de Europese Unie kunnen redden, vooral van fietsers en voetgangers.

Door ANP - 8-2-2017, 17:28 (Update 8-2-2017, 17:28)

Dat schrijven acht EU-transportministers uit onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland in een brief aan EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Industrie en Interne Markt), die in het bezit is van het ANP.

Verplichting van ,,ambitieuze’’ veiligheidsregelgeving is volgens de bewindslieden gunstig voor Europese vrachtwagen- en technologiefabrikanten. De productiekosten zouden op termijn fors kunnen dalen, wat veel kansen biedt voor de export.

De ministers, onder wie Melanie Schultz, manen Bienkowska tot haast en vragen haar in de loop van dit jaar met voorstellen te komen.