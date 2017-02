Wall Street positief van start in cijferregen

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten uit de startblokken gekomen. Beleggers op Wall Street verwerken een stroom aan bedrijfscijfers. Zo worden onder meer de resultaten van entertainmentbedrijf Walt Disney en mediareus Time Warner gewogen. De macro-economische agenda is nagenoeg leeg.

8-2-2017

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent hoger op 20.048 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg eveneens 0,2 procent op 2287 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er ook 0,2 procent bij en kwam uit op 5660 punten.

Disney maakte bekend dat het enorme succes van de nieuwe Star Wars-film van een jaar eerder niet kon worden geëvenaard. Ook zag het de opbrengsten van tv-sportzender ESPN teruglopen. Zowel de omzet als de winst van het entertainmentconcern viel lager uit dan een jaar eerder. Het aandeel werd echter 1,5 procent meer waard.

Time Warner steeg 0,3 procent. Bij filmstudio Warner Bros werd geprofiteerd van het bioscoopsucces van films als Suicide Squad en Batman v Superman: Dawn of Justice. Daarnaast rinkelde de kassa ook veelvuldig bij betaalzender HBO en haalde televisiedivisie Turner meer inkomsten uit reclames.