ANP TomTom afgestraft op Damrak na cijfers

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam zakte woensdag na een licht hogere opening in het rood. Op de beurzen elders in Europa was een wisselend beeld te zien. Navigatiebedrijf TomTom was een sterke daler op het Damrak na publicatie van cijfers.

Door ANP - 8-2-2017, 9:19 (Update 8-2-2017, 9:47)

De AEX-index noteerde in het eerste handelsuur 0,1 procent lager op 483,58 punten. De MidKap was vlak op 701,96 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent, Londen daalde 0,3 procent.

TomTom kelderde 7,5 procent in de MidKap. Het bedrijf heeft in het laatste kwartaal van 2016 een nettoverlies in de boeken gezet bij een dalende omzet. Met name de verkopen aan consumenten stonden opnieuw flink onder druk. De zakelijke onderdelen lieten wel groei zien.

Air France-KLM

Air France-KLM was juist koploper bij de middelgrote fondsen met een plus van 4,4 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep heeft de ticketprijzen vorige maand opnieuw zien dalen, maar wel minder sterk dan in de voorgaande maanden. In totaal (inclusief Transavia) maakten in januari 6,9 miljoen reizigers gebruik van de luchtvaartgroep, 7,5 procent meer dan een jaar eerder.

Chipmachinefabrikant ASML stond boven in de AEX met een winst van 0,6 procent, dankzij een adviesverhoging van Exane. Boskalis won 0,3 procent. Het baggerbedrijf heeft samen met Van Oord een grote klus binnengesleept in Brazilië voor 110 miljoen euro. ING sloot de rij met een min van 0,7 procent.

Euro

Bij de kleinere fondsen ging Heijmans 3 procent omhoog. Het bouwbedrijf verkoopt zijn belang in de Belgische bedrijven Heijmans Bouw, Heijmans Infra en Van den Berg aan Besix. De transactie levert Heijmans ruim 40 miljoen euro op, die het bedrijf zal gebruiken om de schulden te verlagen.

De Deense brouwer Carlsberg verloor in Kopenhagen 3,6 procent, na publicatie van resultaten. Mijnbouwer Rio Tinto wist in Londen beleggers wel te plezieren met de cijfers en steeg 2,2 procent. De resultaten van de Franse farmaceut Sanofi vielen in de smaak in Parijs en het aandeel ging 2,8 procent vooruit.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 51,66 dollar en Brent daalde 0,6 procent tot 54,73 dollar per vat. De euro was 1,0648 dollar waard, tegen 1,0690 dollar bij het Europese slot op dinsdag.