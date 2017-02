Mediahuis verstevigt greep op TMG

AMSTERDAM - Het Vlaamse Mediahuis heeft zijn grip op overnameprooi Telegraaf Media Groep (TMG) verstevigd. Mediahuis bereikte woensdag een exclusieve overeenkomst met Delta Lloyd over de overname van aandelen TMG, mocht het daadwerkelijk tot een officieel bod komen. Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de overnamestrijd rond het mediabedrijf.

Door ANP - 8-2-2017, 8:51 (Update 8-2-2017, 9:24)

Delta Lloyd heeft circa 11 procent van de aandelen TMG. Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, kondigde eind vorig jaar aan TMG over te willen nemen. Daarbij zijn ze bereid 5,25 euro per aandeel te betalen.

De woensdag gesloten overeenkomst volgt op de eerdere toezegging voor het belang van Delta Lloyd in TMG. ,,De koopovereenkomst vervangt de eerdere toezegging. Dit verschaft ons nog meer zekerheid", aldus een woordvoerder van Mediahuis. Door de toezegging van Delta Lloyd weet Mediahuis zich nu verzekerd meer dan de helft van de aandelen TMG.

Grootaandeelhouder John de Mol liet vorige maand weten TMG ook over te willen nemen. Hij kwam met een bod van 5,90 euro per aandeel. Daarbij gaf De Mol aan dat een verkoop van zijn belang van circa 20 procent aan Mediahuis geen optie is.