Air France-KLM ziet prijsdaling afzwakken

ANP Air France-KLM ziet prijsdaling afzwakken

PARIJS - Air France-KLM heeft de ticketprijzen vorige maand opnieuw zien dalen, maar wel minder sterk dan in de voorgaande maanden het geval was. Dat liet de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep woensdag weten bij de publicatie van de vervoersstatistieken over januari.

Door ANP - 8-2-2017, 8:06 (Update 8-2-2017, 8:06)

In totaal maakten vorige maand 6,1 miljoen reizigers gebruik van de diensten van de luchtvaartgroep, 4,7 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal door passagiers gevlogen kilometers nam op jaarbasis met 5,3 procent toe. De gemiddelde bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, nam met een half procentpunt toe naar 85,6 procent.

Bij prijsvechter Transavia was de groei het sterkst. Het passagiersvervoer nam daar met ongeveer een derde toe. Bij KLM kwam de groei uit op 7,5 procent, bij Air France op 1,5 procent.