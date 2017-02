Verlies voor TomTom op dalende omzet

AMSTERDAM - TomTom heeft in het laatste kwartaal van 2016 een nettoverlies in de boeken gezet bij een dalende omzet. Met name de verkopen aan consumenten stonden opnieuw flink onder druk. De zakelijke onderdelen van het navigatiebedrijf lieten wel groei zien.

Door ANP - 8-2-2017, 7:52 (Update 8-2-2017, 7:52)

TomTom rapporteerde woensdag een kwartaalomzet van 266 miljoen euro, 6 procent minder dan een jaar eerder. Het bedrijf wist wel de brutowinst met 10 procent op te voeren tot 153 miljoen euro. Dat komt doordat de dienstverlening aan bedrijven hogere marges oplevert. Onder de streep stond evenwel een verlies van 5,6 miljoen euro, na een winst van 21 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2015.

Over heel 2016 zag TomTom de opbrengsten met 2 procent afnemen tot 987 miljoen euro. Voor dit jaar gaat het bedrijf uit van een verdere afname naar 925 tot 950 miljoen euro. Wel wordt een toename voorzien van de winst per aandeel. Afgezien van eenmalige posten moet die op 0,25 euro uitkomen, tegen 0,23 euro vorig jaar.