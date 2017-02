Banken gaan namen checken bij overboeking

ANP Banken gaan namen checken bij overboeking

AMSTERDAM - Banken gaan vanaf dit jaar beter controleren of de naam die bij een overboeking wordt opgegeven klopt met het rekeningnummer waar het geld op moet worden gestort. Dat meldde Betaalvereniging Nederland dinsdagavond.

Door ANP - 7-2-2017, 22:00 (Update 7-2-2017, 22:11)

De check moeten helpen om verkeerde overboekingen en fraude tegen te gaan. Per maand zouden nu ongeveer 1300 verkeerde boekingen bij banken worden gemeld. In driekwart van de gevallen gaat het om verouderde rekeningnummers en vergissingen. Daarnaast zou gemiddeld in ruim tweehonderd gevallen per maand sprake zijn van fraude.

Bij de zogeheten IBAN-naamcheck wordt de naam van de begunstigde gecontroleerd voordat de overboeking wordt uitgevoerd. Wanneer bij de check fouten worden ontdekt, krijgt de opdrachtgever een waarschuwing.

Als de naam slechts licht afwijkt, wordt de naam die bij het rekeningnummer hoort getoond aan de opdrachtgever. Als de naam sterk afwijkt, gebeurt dit niet en wordt de opdrachtgever gewaarschuwd voor een mogelijke vergissing of fraude. De klant is vervolgens zelf verantwoordelijk voor wat er met de waarschuwing wordt gedaan.

Rabobank voert de check in het tweede kwartaal in. Andere banken volgen daarna.

Banken namen de verkeerde overboekingen onder de loep naar aanleiding van vragen van de Consumentenbond en berichtgeving in het tv-programma Opgelicht.