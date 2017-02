Wall Street opent met winst

ANP Wall Street opent met winst

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag met winst geopend. Beleggers in New York verwerken cijfers van onder meer autoconcern General Motors (GM) en de producent van luxueuze modeartikelen Michael Kors.

Door ANP - 7-2-2017, 15:47 (Update 7-2-2017, 15:47)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 20.113 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2296 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 5675 punten.

GM maakte bekend dat in 2016 de hoogste omzet ooit werd behaald, terwijl de winst per aandeel naar een record is gestegen. Het grootste autoconcern van de Verenigde Staten presteerde beter dan analisten hadden gedacht. Desondanks daalde GM 3,7 procent.

Michael Kors kwam met een winstwaarschuwing voor het lopende boekjaar, na zwakke cijfers over de afgelopen periode. Het aandeel klapte 14 procent omlaag.