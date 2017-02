Top IMF is verdeeld over Griekenland

WASHINGTON - Binnen de top van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bestaat verdeeldheid over de vraag of Griekenland de komende jaren verder moet bezuinigen of niet. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van de geldschieter over de Griekse economie.

Door ANP - 7-2-2017, 15:10 (Update 7-2-2017, 15:10)

Daarin staat dat de meeste IMF-bestuurders vinden dat Griekenland genoeg bezuinigingen heeft doorgevoerd. Sommige bestuurders zijn het daar echter niet mee eens. Zij vinden dat de Grieken zover moeten gaan als de eurolanden eisen in ruil voor hun noodleningen. Die onenigheid is opvallend, omdat het IMF de afgelopen tijd vooral benadrukte dat het vizier in Griekenland moet worden verlegd naar structurele hervormingen, in combinatie met schuldverlichting.

Het IMF-bestuur is wel unaniem van mening dat de Griekse schuldenlast onhoudbaar is, zoals eerder al uitlekte. Dat brengt de deelname van het IMF aan de noodleningen die Griekenland uit Europa krijgt in gevaar. Het fonds mag volgens de eigen regels namelijk geen geld lenen aan een land dat geen uitzicht heeft op een houdbare schuldenlast.