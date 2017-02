Tata Steel profiteert van sterkere staalvraag

ANP Tata Steel profiteert van sterkere staalvraag

MUMBAI - Tata Steel, de Indiase eigenaar van het voormalige Hoogovens in IJmuiden, heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van herstel van de staalprijzen en een hogere productie. Daardoor slaagde het staalconcern er voor het eerst in vijf kwartalen in een winst in de boeken te zetten.

Door ANP - 7-2-2017, 13:52 (Update 7-2-2017, 14:33)

Tata Steel hield in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar onder de streep omgerekend 32 miljoen euro (2,3 miljard roepie) over. Een jaar eerder werd nog een nettoverlies geleden van 382 miljoen euro. De omzet nam met ongeveer een zevende toe naar omgerekend 3,6 miljard euro.

Ook in Europa wist Tata Steel de resultaten te verbeteren. Een sterke vraag vanuit de bouw en de automobielindustrie zorgde in die marktsegmenten voor 13 procent hogere verkopen. Ook de waardedaling van het Britse pond hielp daarbij een handje, zei topman Hans Fischer van de Europese tak van het staalconcern. Daar stonden wel hogere kosten tegenover van energie en grondstoffen.

Overcapaciteit

Tata Steel blijft volgens Fischer zoeken naar manieren om de concurrentiekracht van zijn Europese fabrieken te verbeteren. Dat is nodig omdat wereldwijd nog altijd sprake is van overcapaciteit. Afgelopen jaar werd gepraat over een samenvoeging met het Duitse ThyssenKrupp. Maar of het nog zover komt, is na een interne machtsstrijd bij het Indiase moederconcern nog maar de vraag.

Afgelopen najaar wees Tata Group bestuursvoorzitter Cyrus Mistry de deur. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte financiële resultaten. Oud-topman Rata Tata nam het stokje weer over. Hij is naar verluidt geen voorstander van een (gedeeltelijke) verkoop van de Europese staalactiviteiten.