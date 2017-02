Blokker sluit ruim derde winkels in België

LIER - Blokker gaat fors snijden in zijn winkelbestand in België. De keten wil 69 van zijn 190 Belgische filialen sluiten. Dat is nodig om het bedrijf weer rendabel te maken bij de zuiderburen. Door de ingreep gaan waarschijnlijk ruim driehonderd banen verloren, meldde Blokker dinsdag.

Door ANP - 7-2-2017, 11:08 (Update 7-2-2017, 11:08)

Het gaat de laatste jaren niet meer zo goed met Blokker in België. De omzet is in vijf jaar met circa een vijfde gedaald. In 2015 bedroeg het operationeel verlies 15 miljoen euro en voor 2016 rekent de keten vooralsnog op een min van 18 miljoen euro.

Blokker telt in België ongeveer negenhonderd medewerkers. De keten is al sinds 1977 actief in het land. In Nederland heeft Blokker de afgelopen jaren ook al veel gereorganiseerd. Ook bij andere ketens van moederbedrijf Blokker Holding zijn banen verdwenen. Zo werd vorig jaar een streep gehaald door de keten Cook&Co, die alleen nog verder gaat als webshop.