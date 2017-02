De Mol verkoopt belang in Delta Lloyd aan NN

ANP De Mol verkoopt belang in Delta Lloyd aan NN

DEN HAAG - Talpa Beheer, het investeringsvehikel van televisiemagnaat John de Mol, heeft zijn belang van 5,3 procent in verzekeraar Delta Lloyd verkocht aan NN Group (Nationale-Nederlanden). De verkoopprijs bedraagt een kleine 132 miljoen euro, wat per aandeel neerkomt op 5,36 euro, maakte NN dinsdag bekend.

Door ANP - 7-2-2017, 10:33 (Update 7-2-2017, 10:33)

De Mol heeft daarbij genoegen genomen met een bescheiden korting op de prijs van 5,40 euro per aandeel die NN eerder voor heel Delta Lloyd op tafel legde. De overige aandeelhouders hebben tot en met 7 april de tijd om hun stukken aan te bieden. NN heeft nu een kleine 8 procent van de aandelen in handen en hoopt de overname in het tweede kwartaal van dit jaar af te ronden.