Sanoma doet het goed in Nederland en België

HELSINKI - Mediabedrijf Sanoma heeft 2016 afgesloten met een stevige winst, waar een jaar eerder nog een flink verlies in de boeken ging. Het Finse moederbedrijf van onder meer SBS, Nu.nl, Libelle en Donald Duck zag onder meer zijn winstgevendheid in Nederland en België sterk verbeteren.

Door ANP - 7-2-2017, 8:13 (Update 7-2-2017, 8:13)

Vooral de Nederlandse print- en onlinetak van Sanoma deden het goed. De Nederlandse SBS-zenders hadden het nog wel lastig. Als gevolg van het EK voetbal en de Olympische spelen daalde het marktaandeel van SBS licht.

Sanoma rapporteerde maandag een nettowinst over het afgelopen jaar van 116 miljoen euro, tegenover een verlies van bijna 158 miljoen euro in 2015. Het bedrijfsresultaat in Nederland en België (ebit) groeide daarbij met ruim een derde naar 86 miljoen euro. De totale omzet van Sanoma kwam door afstoting van activiteiten wel 4,5 procent lager uit, op ruim 1,6 miljard euro.