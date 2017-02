BinckBank in schijnwerpers op Damrak

AMSTERDAM ( - ) - De AEX-index in Amsterdam is maandag vrijwel vlak aan de nieuwe handelsweek begonnen. Elders in Europa werden overwegend kleine verliezen geboekt. Op het Damrak was er onder meer aandacht voor onlinebroker BinckBank dat de boeken opende. Daarbij meldde het bedrijf dat de meeste ambities voor 2018 niet kunnen worden verwezenlijkt.

Door ANP - 6-2-2017, 9:15 (Update 6-2-2017, 9:50)

De AEX noteerde na bijna drie kwartier handel 0,1 procent in de min op 485,86 punten. De MidKap stond nagenoeg onveranderd op 702,33 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

BinckBank won in de vroege handel 1,5 procent, ondanks de vertraging die het opliep in de realisatie van zijn doelen. Heel 2016 stond daarnaast in het teken van fors dalende volumes, waardoor de onlinebroker aanzienlijk minder winst boekte dan in 2015. Deze ontwikkelingen waren door de markt echter al in de beurskoers verwerkt. Volgens kenners draaide BinckBank afgelopen kwartaal juist beter dan verwacht.

Ryanair

Financiële fondsen als ING en ABN AMRO hoorden bij de sterkste stijgers onder de hoofdfondsen op het Damrak, nog altijd geholpen door de eerdere belofte van de Amerikaanse president Donald Trump om de regels voor banken te versoepelen. ABN kondigde tevens voorbeurs aan het mes in de organisatiestructuur te zetten. Daarbij verdwijnt het leeuwendeel van de topmanagementfuncties.

Luchtvaartmaatschappij Ryanair verloor 1,8 procent in Dublin. De prijsvechter zag zijn winst vorig jaar sterker dalen dan verwacht en kwam met een voorzichtige outlook voor 2017. Concurrent easyJet leverde 1 procent in, ondanks een toename van het aantal passagiers in januari. In Duitsland zakte het aandeel Lufthansa ruim 1 procent, net zoals IAG in Londen. Air France-KLM stond in de MidKap 0,7 procent in de min.

Euro

UniCredit verloor in Milaan 2 procent. De geplaagde Italiaanse bank bereikte dit weekend met de vakbonden een akkoord over het schrappen van 3900 banen in Italië.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent naar 53,95 dollar. Brent werd ook 0,1 procent duurder bij 56,90 dollar per vat. De euro was 1,0750 dollar waard, tegen 1,0785 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.