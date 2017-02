ABN AMRO zet mes in managementlaag

AMSTERDAM - ABN AMRO zet het mes in de hoogste managementlaag van de bank. Circa zestig van de huidige honderd topmanagersfuncties verdwijnen, zo meldde ABN AMRO maandag. Ook brengt de bank het aantal bestuurders en algemeen directeuren terug.

Door ANP - 6-2-2017, 8:51 (Update 6-2-2017, 8:51)

Volgens topman Kees van Dijkhuizen vormen de substantiële veranderingen in de bankensector de aanleiding voor de nieuwe structuur. ,,In de afgelopen jaren is het aantal medewerkers van ABN AMRO aanzienlijk minder geworden, maar is de omvang van het senior management onveranderd gebleven" , zei hij.

Met de aangekondigde wijzigingen is het totaal aantal bestuurders en algemeen directeuren teruggebracht van negentien naar negen. De samenstelling van de veertig overgebleven topmanagers wordt daarnaast jaarlijks bezien. De zestig managers die buiten de boot vallen, gaan mogelijk elders binnen de bank aan het werk.