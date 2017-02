Nikkei trapt beursweek af met winst

TOKIO ( - ) - De aandelenbeurs in Tokio is maandag met winst de handel uitgegaan. Vooral financiële fondsen hadden daarbij overwegend de wind mee, geholpen door de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump om regels voor banken, die vanwege de financiële crisis zijn aangescherpt, weer te versoepelen. Ook elders in Azië kleurden graadmeters overwegend groen.

6-2-2017

De Nikkei-index in Tokio eindigde de eerste sessie van de week 0,3 procent hoger op 18.976,71 punten. Mitsubishi UFJ Financial Group behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van ruim 3 procent. Yahama Corp, maker van onder meer muziekinstrumenten, audio-apparatuur en golfuitrustingen, werd door beleggers afgestraft voor magere resultaten. Het aandeel verloor 11 procent.

De Kospi in Seoul eindigde de sessie 0,2 procent hoger. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,1 procent, terwijl de Hang Seng er tussentijds 0,7 procent bij kreeg. Vooral verzekeraars hielpen de index in Hongkong vooruit, te midden van speculaties over Chinese pensioenfondsen die naar de beurs zouden komen.